Índia abre as portas ao mundo para depender mais de si própria

A economia indiana é já a 5.ª maior do mundo, mas só duas em cada dez rupias no PIB chegam de fora. A política de “autossuficiência” do governo Modi apela a investidores estrangeiros e vê exportações a triplicar com novos acordos comerciais, incluindo com a UE.

