Índia ultrapassa França e já é sexta maior economia mundial

A Índia ultrapassou a França e ascendeu ao sexto lugar entre as maiores economias mundiais, revelam os dados actualizados para 2017 pelo Banco Mundial citados quarta-feira pela AFP.



O produto interno bruto (PIB) indiano cifrou-se em 2,597 biliões de dólares (2,217 biliões de euros ao câmbio actual) no ano passado, superando os 2,582 biliões de dólares (2,204 biliões de euros) da França.



Os Estados Unidos continuam a ser a maior economia mundial com um PIB de 19,39 biliões de dólares (16,55 biliões de euros), seguidos da China com 12,24 biliões de dólares (10,45 biliões de euros). Na lista seguem-se o Japão, Alemanha e Reino Unido.



Várias instituições prevêem que a Índia termine este ano como a quinta maior economia mundial, ultrapassando o Reino Unido. O PIB britânico em 2017 foi de 2,622 biliões de dólares (2,238 biliões de euros).



A economia indiana cresceu 7,7% no primeiro trimestre deste ano, enquanto o PIB do Reino Unido apenas cresceu 0,1%.