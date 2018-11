Indicador da OCDE para a economia portuguesa atinge mínimo de cinco anos

A economia mundial está a dar sinais de abrandamento e Portugal não é excepção. O indicador compósito calculado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), revelado esta segunda-feira, 12 de Novembro, mostra uma tendência de desaceleração a nível global.





O indicador para Portugal recuou em Setembro para 99,60 pontos. Foi uma queda ligeira (face a 99,68 pontos em Agosto), mas o suficiente para colocar este índice no valor mais baixo desde Setembro de 2013.





Além disso, o indicador permanece há nove meses abaixo dos 100 pontos, que é o limiar entre a aceleração e a desaceleração da economia.





Quando revelou a leitura de Agosto, a OCDE até apontava para uma tendência de recuperação na economia portuguesa, pois o índice tinha subido pelo terceiro mês seguido. Contudo, os valores dos meses mais recentes foram hoje revistos, pelo que desde o início do ano que este indicador que serve para antecipar viragens de ciclo económico está em queda ligeira ou a estabilizar.

Portugal está longe de ser caso único de desaceleração da economia. Os indicadores da OCDE apontam para um abrandamento nas principais economias mundiais e um crescimento mais "lento na OCDE como um todo".





"Os sinais mais evidentes são registados no Reino Unido e na Zona Euro como um todo, incluindo França e Itália, com sinais similares a surgirem agora da Alemanha", refere a OCDE, dando conta que nos Estados Unidos, Japão a Canadá o crescimento é estável.





Os dados do terceiro trimestre já confirmam esta tendência de abrandamento da economia europeia, uma vez que o PIB da Zona Euro cresceu 1,7% de Julho a Setembro, o que representa o crescimento mais baixo desde o quarto trimestre de 2014.



No caso de Portugal, a estimativa rápida para o PIB do terceiro trimestre será divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, 14 de Novembro. O ISEG prevê que a economia portuguesa cresça 2,3% nesse período e a meta do Governo para o crescimento anual é de 2,3%.