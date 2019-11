Contudo, mantém-se abaixo dos 100 pontos, o limiar que separa o estado de aceleração das economias e o estado de desaceleração. Ou seja, o indicador da OCDE continua a antecipar desaceleração para Portugal nos próximos seis a nove meses, mas essa tendência de travagem passou a ser menos acentuada.O crescimento do PIB português deverá desacelerar em 2019 face ao ano anterior, mas menos do que o esperado anteriormente. Ainda na semana passada a Comissão Europeia reviu em alta a previsão para 2% . Contudo, as perspetivas para 2020 continuam a ser de uma travagem significativa, apontando-se para um crescimento de 1,7%.Com estas subidas no indicador da OCDE, Portugal passou a registar um valor superior ao de Espanha (98,51 pontos), que continua em queda. O indicador para a economia espanhola está em mínimos de julho de 2013. O indicador para a economia portuguesa já esteve em mínimos de janeiro de 2013, mas recuperou.Já em relação à média da Zona Euro, Portugal figura ligeiramente abaixo. O indicador da economia da Zona Euro desceu para os 99 pontos, atingindo um mínimo de 2013. Em todos os meses deste ano, o indicador para a Zona Euro baixou consecutivamente.Mas aqui há boas notícias. A OCDE escreve que o crescimento continuará dinâmico em França, tal como tem ocorrido nos meses anteriores, e a este país europeu juntar-se-à Itália, que esteve recentemente em recessão técnica. Além disso, "há sinais semelhantes" de crescimento na Zona Euro como um todo nos próximos seis a nove meses.A desaceleração económica deverá continuar a marcar passo na Alemanha, a maior economia da Zona Euro, e agora também no Reino Unido, ainda que a OCDE considere que a previsão está rodeada de muita incerteza por causa do Brexit.