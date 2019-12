Neste indicador da OCDE, a economia portuguesa figura melhor do que Espanha (98,58 pontos), Alemanha (98,77 pontos), Itália (99,03 pontos) e a média da Zona Euro (99,09 pontos). Contudo, está abaixo da pontuação de França (99,48 pontos), a Bélgica (99,65 pontos) e a Irlanda (99,68 pontos). A Grécia destaca-se pela positiva ao estar acima dos 100 pontos.Este desempenho da economia portuguesa neste indicador da OCDE está em linha com a revisão em alta das previsões das instituições e economistas internacionais e nacionais para o PIB de 2019, 2020 e 2021. Ainda esta segunda-feira os economistas consultados pela Bloomberg reviram em alta o crescimento deste ano e dos próximos dois.Segundo a OCDE, o indicador compósito avançado aponta para uma estabilização do crescimento na maior parte dos países da OCDE, mas nas principais economias mundiais o ritmo de expansão vai manter-se abaixo do potencial. Tal como França e Itália, também o Japão e o Canadá vão estabilizar o crescimento.No caso dos EUA, da Alemanha e do Reino Unido, onde a desaceleração reinou nos últimos meses, a OCDE identifica "sinais de estabilização" do crescimento. No entanto, a Organização nota que a previsão para a economia britânica está rodeada de muita incerteza por causa do Brexit.Nas economias emergentes, a China mantém a perspetiva de estabilização do crescimento e a Índia continua a apontar para uma travagem do PIB.