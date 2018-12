Indicador da OCDE para a economia portuguesa volta a cair e renova mínimos de 2013

A economia mundial continua a dar sinais de abrandamento. E Portugal não escapa a esta tendência. De acordo com o indicador compósito calculado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) e revelado esta segunda-feira, 10 de Dezembro, mantém-se a tendência de desaceleração a nível global.

O indicador para Portugal recuou em Outubro para 99,39 pontos, naquele que é o valor mais baixo desde Setembro de 2013. Este mínimo foi tocado no mês anterior, quando se situou nos 99,56 pontos.

É o nono mês consecutivo que o indicador permanece abaixo dos 100 pontos, que é o limiar entre o crescimento e a desaceleração da economia.

Esta tendência não é exclusiva de Portugal. Os indicadores da OCDE "continuam a apontar para um abrandamento económico na OCDE como um todo".

Os sinais mais evidentes são registados no "Reino Unido, Canadá e na Zona Euro como um todo [onde se situa nos 99,48 pontos], incluindo Alemanha, França e Itália". Já nos EUA começam a "surgir sinais semelhantes", refere a entidade.

De acordo com os dados divulgados pelo Eurostat no início do mês, a economia europeia travou ainda mais no terceiro trimestre do que se previa anteriormente. O crescimento do PIB da Zona Euro no terceiro trimestre foi revisto em baixa de 1,7% para 1,6%, sendo o crescimento mais baixo em quatro anos.

No caso de Portugal, o Instituto Nacional de Estatística confirmou que o PIB desacelerou para 2,1%, em termos homólogos, e 0,3%, em cadeia (do segundo para o terceiro trimestre). Este foi o pior crescimento homólogo desde o segundo trimestre de 2016.