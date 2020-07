Indicadores da OCDE apontam para uma melhoria significativa da economia global

Num comunicado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) afirma que os indicadores compósitos avançados (CLI, composite leading indicators) recuperaram fortemente na maioria das grandes economias da organização, à medida que as restrições relacionadas com a pandemia da covid-19 foram sendo gradualmente atenuadas e a incerteza foi reduzida, mas permanecem abaixo dos níveis registados antes do surto e muito abaixo das tendências a longo prazo.Padrões semelhantes são visíveis entre as principais economias emergentes, com o CLI na China em particular, onde a crise chegou primeiro, regressando acima dos níveis pré-crise, embora abaixo das tendências a longo prazo, mas na Índia, o indicador permanece muito próximo do nível mais baixo da crise, indica a OCDE.No entanto, a OCDE adverte que é de notar que, nas atuais circunstâncias, os CLI devem ser interpretados com cuidado devido à manutenção da incerteza considerável em torno do impacto dos atuais confinamentos e dos desconfinamentos.Como sempre, a magnitude do declínio dos CLI não deve ser considerada como uma medida do grau de contração da atividade económica, mas sim como uma indicação da força do sinal, afirma a OCDE.