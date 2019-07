Os indicadores medidos pelo banco central dão bons sinais para o PIB do segundo trimestre. O indicador da atividade económica aumentou 2,2% no trimestre terminado em junho ao passo que o indicador do consumo privado cresceu 2,3% na mesma ótica.Ambos os indicadores estão acima da média do primeiro trimestre pelo que se pode antecipar uma aceleração do PIB, tal como prevê a Católica No primeiro trimestre, o PIB cresceu 1,8%, em termos homólogos, sendo que a meta do Governo é chegar ao final de um ano com um crescimento anual de 1,9%. O Instituto Nacional de Estatística (INE) deverá publicar os dados sobre o PIB do segundo trimestre no dia 14 de agosto com a divulgação da estimativa rápida.Contudo, é preciso ter cautela na interpretação dos resultados. Os valores dos meses anteriores tendem a ser revistos "devido quer a revisões estatísticas da informação de base, quer devido à incorporação de nova informação", segundo o banco central.Além disso, esta tendência dos indicadores do Banco de Portugal contrasta ligeiramente com a do indicador de atividade económica do INE . Em maio, a atividade económica abrandou para um crescimento de 1,9%, o que correspondeu ao quarto mês consecutivo de abrandamento e ao aumento da atividade mais lento desde outubro de 2016.O indicador do banco central permite, através da agregação de vários indicadores de conjuntura, medir de forma rápida o estado corrente da atividade económica no país. Contudo, este indicador não se destina a refletir em cada momento a evolução do PIB da mesma forma que o indicador mensal de atividade económica do INE ou o próprio PIB publicado a cada trimestre.