Indústria acelera em Julho

O volume de negócios da indústria aumentou 9,7%, em Julho quando comparado com o mesmo período do ano passado. Este aumento representa um acelerar face ao mês anterior, algo que será justificado, em parte, pelo facto de Julho ter mais um dia de calendário, salienta o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A contribuir para esta evolução estiveram os dois mercados: nacional e internacional. No que respeita ao mercado doméstico, o volume de negócios cresceu 7,8%, com todas as componentes a acelerarem. Já nas exportações o aumento foi de 12,5%, com os bens de consumo a serem os únicos a contrariarem os aumentos.