O volume de negócios da indústria disparou 12,7% em Abril deste ano, principalmente devido ao mercado externo. A produção da construção acelerou ligeiramente devido ao aumento da construção de edifícios. Estes resultados estão influenciados por efeitos de calendário. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Abril deste ano teve mais dois dias úteis do que Abril de 2017, o que empola as taxas de variação homólogas. Feito este aviso, é possível concluir que o volume de negócios da indústria em Portugal deu o maior salto desde Maio de 2017.A responsabilidade é partilhada entre o mercado interno e o mercado externo, com destaque para este último que corrobora os dados das exportações do mesmo mês . "As vendas na indústria com destino ao mercado externo registaram um crescimento homólogo de 13,9% em Abril, quando no mês anterior tinham diminuído 2,6%", explica o INE, referindo que o principal contributo veio dos bens de investimento.Após um primeiro trimestre mais chuvoso, o que afecta o sector da construção civil, a construção de edifícios acelerou em Abril. Os dados do INE mostram que a produção do sector aumentou 2,7%, uma aceleração face aos 2,4% de Março.Em ambos os sectores o índice de emprego também mostra sinais positivos. Na construção o índice de emprego aumentou 2,3%, em comparação homóloga, e 0,1% face a Março. Já o índice de emprego na indústria aumentou 3,5%, em comparação homóloga, e 0,4% face a Março.