Indústria portuguesa recupera no arranque do ano

O volume de negócios na indústria portuguesa aumentou 2,5% em janeiro, uma evolução que denota uma recuperação face ao registado nos meses anteriores

Em dezembro o indicador tinha recuado 0,1% e em novembro tinha descido 2,2%.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a recuperação registada no primeiro mês de 2019 ficou a dever-se ao aumento da procura interna e também do exterior.

O volume de negócios da indústria portuguesa no mercado nacional aumentou 2,4% em janeiro depois de ter avançado apenas 0,1% em dezembro. No que diz respeito às exportações, o volume de negócios aumentou 2,6% em janeiro, sendo que em dezembro tinha recuado 0,4%.

No que diz respeito à variação do índice geral face a dezembro, registou-se um crescimento de 4,2%, o que com quedas acentuadas nos dois meses anteriores.

Os dados do INE mostram que o agrupamento de Bens de Investimento foi o que deu o contributo mas expressivo para esta recuperação, com o volume de negócios a aumentar 7,9% em janeiro. "Os Bens Intermédios aceleraram 2,2 pontos percentuais para uma taxa de variação de 2,9% em janeiro, enquanto o agrupamento de Energia passou de uma redução de 5,2% em dezembro para um aumento de 2,5% em janeiro", refere o INE.

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas registaram variações homólogas de 1,7%, 3,4% e 0,4%, respetivamente.