INE: Confiança dos consumidores e clima económico melhoram em outubro

Apesar da persistência da pandemia da covid-19 e da perspetiva de mais medidas de restrição, os consumidores portugueses estão mais otimistas em relação á economia. Segundo os dados revelados pelo INE esta quinta-feira, o indicador de confiança dos consumidores aumentou em outubro, apesar de se manter muito abaixo dos níveis registados antes da pandemia.





"O aumento do indicador de confiança dos Consumidores em outubro resultou do contributo positivo de todas as componentes, perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes e opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar", pode ler-se no relatório do INE.





Da mesma forma, também o indicador de clima económico, que sintetiza que sintetiza a informação dos inquéritos às empresas, continuou a aumentar, de forma mais moderada nos últimos dois meses.





Os dados do INE mostram que, depois de seis meses de quebras – uma série iniciada em abril, com o agravamento da pandemia – este indicador estabilizou, interrompendo as descidas.





Em outubro, os indicadores de confiança aumentaram na Construção e Obras Públicas, no Comércio e nos Serviços, tendo estabilizado na Indústria Transformadora.