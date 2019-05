O Governo prevê que o PIB cresça 1,9% este ano, uma estimativa que foi revista em baixa no Programa de Estabilidade 2019-2023 divulgado em abril face ao Orçamento do Estado para 2019 (2,2%).

Mas agora é possível desagregar mais um pouco: o investimento acelerou principalmente no setor da construção e na categoria de outras máquinas e equipamento. Em menor grau, o investimento em equipamento de transporte registou um crescimento de 5%.Contudo, o gabinete de estatística explica que, "em Contas Nacionais, a utilização de equipamentos em regime de locação operacional provenientes do exterior não é registada como importação nem como investimento, dado que a propriedade económica pertence à entidade locatária não residente". Ou seja, o INE afasta aqui a ideia de que foi a importação de aviões da TAP a dar gás ao investimento no primeiro trimestre.Além disso, houve um "aumento significativo de existências associado à aceleração expressiva das importações de bens". De facto, as importações de bens e serviços cresceram a um ritmo quase três vezes superior ao das exportações de bens e serviços no primeiro trimestre.Tal significou que a procura externa líquida (as exportações "descontadas" das importações) tivesse um contributo ainda mais negativo para o PIB: passou de -1,6% no quarto trimestre de 2018 para -3,1% no primeiro trimestre de 2019.Ainda na procura interna, o consumo privado continuou a crescer, mas a um ritmo inferior (2,5%) ao do trimestre anterior devido à travagem tanto dos bens não duradouros e serviços como dos bens duradouros. O mesmo aconteceu com o consumo público (0,4%)."O consumo privado no território económico, que inclui a despesa efetuada por não residentes, manteve uma taxa de crescimento de 2,8% no 1º trimestre de 2019", nota ainda o INE.Em termos trimestrais, ou seja, comparando o primeiro trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2018, a economia acelerou pela procura interna já que também nesta ótica a procura externa líquida deu um maior contributo negativo.(Notícia atualizada com mais informação às 11h24)