INE confirma inflação de 0,4% em Abril

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta sexta-feira, 11 de Maio, que a taxa de inflação em Portugal recuou de 0,7%, em Março, para 0,4%, em Abril, tal como havia sido avançado na primeira estimativa, revelada a 30 de Abril.



O INE explica que parte desta descida está relacionada com a subida de preços que ocorreu em alguns produtos em Abril de 2017, o que tem impacto na comparação homóloga.



"A desaceleração do IPC [Índice de Preços no Consumidor] reflecte em parte um efeito de base, tendo-se observado aumentos significativos dos preços de alguns produtos em Abril de 2017 no período da Páscoa, em particular nas classes Restaurantes e hotéis e Transportes", justifica o organismo de estatísticas.



Já a inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, com preços mais voláteis) fixou-se em 0,2%, abaixo dos 0,8% de Março.

Na comparação mensal, o índice de preços no consumidor subiu 0,7%, em Abril, depois do avanço de 1,9% registado em Março.



A classe com maior contributo positivo para a taxa de variação mensal foi a dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, com uma variação mensal de 1% (nula no mês anterior e 0,4% em Abril de 2017). pelo contrário, a classe com maior contributo negativo foi a do Lazer, Recreação e Cultura, com uma variação mensal de -0,3%.