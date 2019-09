INE confirma inflação negativa em agosto

A inflação voltou a ser negativa durante o mês de agosto, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas, que confirma assim a primeira estimativa divulgada no final do mês passado. Com os preços a baixarem 0,1%, verificou-se, ainda assim, uma taxa superior em 0,2 pontos percentuais à de julho, na sequência de uma recuperação dos preços da classe dos Restaurantes e hotéis. Em sentido contrário, é de assinalar uma redução de preços dos combustíveis, que foi mais significativa em agosto que no mês anterior, bem como das classes das Bebidas alcoólicas e tabaco e dos Transportes, com uma variação de 1,7% e 0,1%, respetivamente (2,1% e 0,5% em julho), assinala o INE.

Em julho, os preços tinham caído 0,3%. Ou seja, a taxa de inflação já tinha sido negativa, o que aconteceu pela primeira vez desde 2015. Refira-se ainda que o indicador de inflação subjacente (IPC excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 0,2%, taxa superior em 0,3 p.p. à registada em julho. Olhando para a variação média dos últimos doze meses, esta ficou nos 0,6% em agosto, um valor inferior em 0,1 p.p. ao registado no mês anterior. Definida que está a taxa de inflação de agosto, o INE estabelece, tal como prevê a lei das rendas, o coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural para vigorar no ano civil de 2020, que é calculado tendo como referência a informação do Índice de Preços no Consumidor até ao mês de agosto. Este fica assim fixado em 1,0051. Na prática, as rendas poderão aumentar 0,51% no próximo ano, tal como o Negócios tinha já antecipado.