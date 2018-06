INE confirma subida da inflação para 1% em Maio

A taxa de inflação em Portugal subiu de 0,4%, em Abril, para 1%, em Maio, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, 12 de Junho, confirmando os dados avançados na primeira leitura, a 30 de Maio.





De acordo com o INE, a aceleração do crescimento dos preços reflecte o aumento dos combustíveis e a dissipação dos efeitos de calendário (este ano, a Páscoa foi a 1 de Abril e, em 2017, em meados do mês).





"A aceleração do IPC reflecte a dissipação do efeito de base associado ao calendário da Páscoa em 2017, tal como referido no destaque do mês anterior, e também a evolução recente dos preços dos combustíveis", informa o INE.