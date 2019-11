Estes novos dados resultaram, portanto, de uma revisão programada e regular, mas ganharam maior importância quando foram divulgados por terem chegado a duas semanas das eleições e mostrarem uma evolução mais positiva do PIB nos últimos três anos, ou seja, durante a governação do Executivo que então se recandidatava. Na altura, o primeiro-ministro, António Costa, fez questão de dizer que "todos os anos o INE tem revisto em alta as suas estimativas". No caso de Portugal , a atualização das estatísticas mostrou de facto que houve mais crescimento económico durante a legislatura passada face ao calculado anteriormente. As principais diferenças ocorreram em 2016, 2017 e 2018: o PIB cresceu mais 0,1 pontos percentuais, 0,7 p.p. e 0,3 p.p., respetivamente, em cada um desses anos. O fator principal para um PIB maior foi a revisão em alta do investimento, seguido das exportações.No destaque de hoje, o gabinete de estatísticas defende-se a sua credibilidade, calculando que "a revisão média do PIB português no período de 2015 a 2018 foi 0,4%" quando considerada a evolução percentual. Em valores absolutos, a revisão média do PIB nominal em Portugal foi de 0,5%. Nas duas óticas, a revisão do INE está em linha com a média simples (sem ponderação do peso do PIB) da União Europeia a 28, tal como mostram estes dois gráficos.As revisões em alta foram mais expressivas em países como a Lituânia (mais de dois pontos percentuais), o Reino Unido, a Hungria, Chipre, a Bélgica e a Bulgária (mais de um ponto percentual). No caso das revisões em baixa, foi na Alemanha que se deu a alteração mais expressiva (quase um ponto percentual). No gráfico também é possível encontrar países com revisões mais curtas do que Portugal. conclusão do Eurostat também é positiva para o Sistema Europeu de Contas, a metodologia comum dos países da UE. O gabinete de estatísticas europeu concluiu que os efeitos desta alteração da base das contas nacionais "foram muito menores" face à revisão anterior aplicada em 2014, sugerindo que as estatísticas tornaram-se mais robustas.