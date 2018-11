Com o Brexit à porta, uma das questões que se coloca é o impacto da redução das trocas entre Portugal e o Reino Unido, dado que é um dos principais parceiros comerciais da economia nacional.Com base num modelo que relaciona as várias componentes económicas, o Instituto Nacional de Estatística (INE) antecipa esta sexta-feira, 30 de Novembro , que uma redução de 10% das exportações portuguesas para o Reino Unido signifique automaticamente uma redução de 0,3 pontos percentuais do PIB. Mas o impacto pode ser bem maior."No contexto da saída do Reino Unido da União Europeia, tem-se questionado qual o impacto na economia portuguesa, nomeadamente por via da redução das exportações de bens e serviços, tanto mais que aquele país é um importante cliente de Portugal, em particular no turismo", começa por explicar o gabinete de estatística.O INE usou o modelo input-output para, "tendo conta um conjunto de hipóteses e condicionantes", obter resultados quantitativos sobre o potencial impacto.A estimativa, que tem como base números de 2015 e 2016, conclui que "uma redução uniforme de 10% das exportações de bens e serviços para o Reino Unido traduz-se numa diminuição de 0,26% do PIB português"."Os resultados incluem efeitos directos e indirectos internos, por via da interdependência dos ramos de actividade", assinala o INE. Contudo, não estão incluídos os efeitos indirectos sobre a economia nacional que resultam dos impactos do Brexit sobre os principais parceiros comerciais de Portugal.Ou seja, não se inclui nesta estimativa o impacto que a saída do Reino Unido da União Europeia terá noutros países europeus que, por sua vez, também são importantes parceiros comerciais de Portugal. A inclusão deste efeito poderá fazer com que o impacto seja ainda maior.Têm sido muitas as estimativas feitas para tentar prever o impacto do Brexit. No entanto, esse impacto depende essencialmente do acordo final que for firmado entre o Reino Unido e a União Europeia - algo que ainda está em aberto. Isto é, da integração que as duas economias vão ter após 2020, altura em que a saída deverá efectivamente acontecer a nível económico.