Este foi um mês em que os preços dos combustíveis não subiram, em termos homólogos. "O agregado relativo aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 0,4% em maio (0,2% em abril), enquanto a taxa referente aos produtos energéticos foi nula (1,1% no mês anterior)", esclarece o INE.Nas restantes categorias, as comunicações e os restaurantes e hotéis viram os preços descer 3,4% e 0,1%, respetivamente. Já os acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação assim como os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas registaram as maiores subidas.A variação média dos últimos doze meses fixou-se em 1%, taxa idêntica à registada no mês anterior. No caso da inflação subjacente fixou-se em 0,7%, também igual ao mês anterior.O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - registou uma variação homóloga de 0,3% em maio, abaixo dos 0,9% em abril. O Governo previu no Orçamento do Estado para 2019 uma variação de 1,4% para o IHCP português este ano.As rendas de habitação por metro quadrado subiram 3,1% em maio, face ao mesmo mês do ano anterior. "Todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo Lisboa registado o aumento mais intenso (3,8%)", assinala o gabinete de estatísticas.Uma comparação mensal mostra uma subida, em média, de 0,3% em maio, 0,1 pontos percentuais acima do valor registado em abril. Nesta ótica, Lisboa e Açores destacam-se, mas todas as regiões registaram variações positivas.