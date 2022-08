Inflação da Zona Euro ainda acelerou em julho para 8,9%

O indicador de inflação anual da Zona Euro continuou a avançar em julho, atingindo a marca de 8,9%, de acordo com informação publicada nesta quinta-feira pelo Eurostat.

Em junho, a variação homóloga no índice de preços harmonizado para o conjunto dos países da moeda única tinha ficado em 8,6%.

Já a inflação anual na União Europeia atingiu os 9,8% no mês passado, acelerando ainda face aos 9,6% registados no mês anterior.

Em termos mensais, julho registou uma variação mensal de preços de 0,1% na Zona Euro, e de 0,2% para o conjunto dos 27 do bloco europeu.

Apesar da manutenção da tendência de aceleração de preços no espaço do euro, os dados do Eurostat apontam para um abrandamento dos preços da energia, cuja inflação anual recua de 42% em junho para 39,6% em julho.

A variação homóloga dos preços nos bens alimentares não processados também regista uma ligeira descida de 11,2% para 11,1%.

A inflação subjacente, que exclui energia e bens alimentares não processados, avançou porém ainda para os 5,1% (4,6% em junho).

Nos Estados Unidos, julho marcou já um recuo no ritmo da inflação, para 8,5%, no que poderá conduzir a um abrandamento também no ritmo de subida dos juros pela Reserva Federal norte-americana.

Na Zona Euro, tal ainda não se verifica para o conjunto do bloco, embora algumas economias registem já uma desaceleração nos preços, sendo os casos de Itália, Grécia, Bélgica, Luxemburgo, Finlândia, e Eslovénia no que toca a indicador harmonizado de preços calculado pelo Eurostat.

Cinco dos 19 países do euro registam em julho variações mensais de preços negativas: Luxemburgo (-1,3%), Itália (-1,1%), Espanha (-0,6%), Grécia (-1,6%) e Bélgica (-0,6%).

No caso de Portugal, a variação mensal de preços foi nula, com o índice harmonizado de preços no consumidor a acelerar ainda para os 9,4% (9% em junho), de acordo com o cabaz utilizado pelo Eurostat. Para o cabaz do consumidor doméstico, no qual pesam menos rubricas como alojamento, transportes aéreos ou restauração, o INE mediu em julho uma subida homóloga de 9,1% no índice de preços no consumidor.