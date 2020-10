Inflação da Zona Euro ainda mais negativa em setembro

A inflação da Zona Euro deverá situar-se nos -0,3% no mês de setembro, abaixo do registo de agosto, aponta o Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia.





Desagregando os componentes que contribuem para os cálculos da inflação, a comida, o álcool e o tabaco deverão ter a taxa anual mais alta do mês de setembro – 1,8%, que compara com 1,7% em agosto. Seguem-se os serviços, cujos 0,5% relativos ao nono mês ficam abaixo dos 0,7% do mês anterior.

Os bens industriais não energéticos são o grupo com a terceira taxa de inflação mais elevada, mas esta é, ainda assim, negativa. Cai para -0,3%, que comparam com -0,1% demagosto.





No terreno negativo, é o setor da energia que se "enterra" mais fundo. A taxa de inflação deverá ser -8,2%, ainda mais negativa que os -7,8% de agosto. Sem esta rubrica, a taxa de inflação do mês de setembro devia situar-se antes nos 0,6%.