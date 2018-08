Inflação da Zona Euro em máximos desde 2012

A inflação na Zona Euro atingiu os 2,1% em Julho, uma décima acima do registado em Junho e o valor mais elevado desde Dezembro de 2012. No conjunto da União Europeia, a inflação fixou-se em 2,2%, também um máximo desde Dezembro de 2012.

A inflação na Zona Euro, medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) atingiu os 2,1% em Julho, uma décima acima do registado em Junho e o valor mais elevado desde Dezembro de 2012, revelou esta sexta-feira o Eurostat, gabinete estatístico europeu. No conjunto da União Europeia, a inflação fixou-se em 2,2%, também um máximo desde Dezembro de 2012.

Os valores hoje divulgados confirmam a primeira estimativa avançada pelo Eurostat, a 31 de Julho.

A aceleração dos preços foi impulsionada pela subida de 9,5% dos custos de energia e pelo aumento de 1,4% registado nos serviços.

As maiores subidas dos preços na UE verificaram-se na Roménia (4,3%), Bulgária (3,6%) e Estónia (3,3%), enquanto Grécia (0,8%), Dinamarca (0,9%) e Irlanda (1%) apresentaram as menores taxas.