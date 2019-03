Inflação da Zona Euro recupera ligeiramente em fevereiro

Os preços no consumidor na Zona Euro subiram 1,5% em fevereiro, acelerando face ao mês anterior. Contudo, a inflação subjacente travou.

esta sexta-feira, 1 de março, na estimativa rápida do Eurostat.

Os preços da energia sobem 3,5%, seguidos da comida não processada (2,9%) e da comida processada e tabaco (2,2%). A inflação dos serviços foi de 1,2% e nos bens industriais não energéticos de 0,2%.

A inflação subjacente - que exclui os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados uma vez que estes são historicamente mais voláteis - baixou para 1%.



Este é um dos números que o Banco Central Europeu (BCE) terá de digerir na próxima reunião de dia 7 de março em que os banqueiros centrais vão discutir se a travagem económica é de tal forma séria que são precisos novos estímulos monetários.Nos últimos comunicados, o BCE não só baixou as previsões de crescimento para a Zona Euro como avisou que a desaceleração a curto prazo pode ser maior do que esperado. Um inquérito aos economistas da Bloomberg indicam que a maior parte antevê que o BCE dê um compasso de espera até tomar decisões.

Também em Portugal a inflação recuperou em fevereiro . O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - registou uma variação homóloga de 0,9% em fevereiro, acima dos 0,6% em janeiro.

A inflação fixou-se em 1,5% em fevereiro, acelerando face aos 1,4% registados no arranque do ano . No entanto, a inflação subjacente travou para 1%, face aos 1,1% de janeiro.