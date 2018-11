Inflação da Zona Euro trava para os 2% em Novembro

Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - terá registado uma variação homóloga de 1% em Novembro , acelerando face aos 0,8% de Outubro.

Os dados definitivos da inflação de Novembro serão publicados a 17 de Dezembro.

Desta forma, a confirmar-se a estimativa rápida de Novembro, a inflação da Zona Euro já está acima da meta do Banco Central Europeu (BCE) - que é de uma inflação abaixo, mas próxima de 2% - há seis meses consecutivos.No entanto, a componente de energia continua a ser um dos motores do aumento dos preços. Os preços da energia registaram uma variação homóloga de 9,1% em Novembro, desacelerando face aos 10,7% em Outubro. Excluindo este item, que é tradicionalmente volátil, a inflação é de apenas 1,2%.A desaceleração dos preços de Outubro para Novembro também é notória nos alimentos, álcool e tabaco (2% face a 2,2% em Outubro) e nos serviços (1,3% face ao 1,5% em Outubro). Os bens industriais, excluindo a energia, mantiveram-se estáveis (0,4%).Esta travagem dos preços acontece numa altura em que a economia está a enfraquecer. No terceiro trimestre, segundo os dados do Eurostat, a economia cresceu 1,7%, o ritmo mais baixo desde 2014 Em Portugal, o