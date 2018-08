Inflação desacelera na Alemanha e em Espanha. França contraria

Reuters

Três das grandes potências europeias – França, Alemanha e Espanha – revelaram esta terça-feira, 14 de Agosto, os dados da inflação para o mês de Julho. Na Alemanha e Espanha o crescimento dos preços desacelerou face ao mês anterior, enquanto França avançou no sentido contrário. Contudo, nenhum destes países se coloca abaixo da meta de 2% do banco central.



Na Alemanha, a inflação fixou-se nos 2% em Julho, que compara com a taxa de 2,1% registada em Junho, prolongando uma tendência de queda a que se assiste desde Maio. Em relação ao mês anterior, o índice de preços aumentou 0,3%. Os dados são conhecidos no mesmo dia em que a economia alemã dá conta de um crescimento de 2% no segundo trimestre, ligeiramente abaixo das expectativas, mas impulsionado pelos gastos dos consumidores e do Estado, de acordo com os dados preliminares revelados esta terça-feira.

Em França, os preços em Julho avançaram 2,3% em relação ao ano anterior, exactamente em linha com as estimativas da Bloomberg. A taxa de inflação tem registado uma trajectória ascendente desde o início do ano, sendo que em Junho ficou pelos 2%. Contudo, o país governado por Macron vê uma queda nos preços de 0,1% relativamente a Junho.

Espanha posiciona-se entre os países já referidos, com a taxa de inflação a recuar de 2,3%, em Junho, para 2,2%, em Julho, em linha com as estimativas dos analistas consultados pela Bloomberg.