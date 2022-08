Inflação e crise do SNS no novo episódio de "O Advogado do Diabo"

Publicamos esta sexta-feira o sétimo episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica e as suas ligações jurídicas.Neste episódio os tema fortes são a inflação e o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Que implicações políticas pode ter a escalada nos preços e como o Governo e o PSD estão a lidar com o fenómeno e quem politicamente poderá sair "por cima"?Discutimos também a situação difícil do SNS e a forma como os profissionais do setor estão a pressionar o Governo. E que ações já deviam ter sido tomadas e quais as que podem ser aplicadas.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique irão conversar sobre a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.