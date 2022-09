Inflação em Espanha chega aos 10,5% em agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A inflação em Espanha atingiu em agosto 10,5%, de acordo com dados oficiais divulgados esta terça-feira, que vêm elevar a estimativa rápida que tinha sido avançada no final de julho.Em resultado, a queda da inflação em relação a julho (quando foi de 10,8%) é ainda mais reduzida do que se pensava, e apoiada, diz o El Economista, sobretudo na descida dos preços dos combustíveis.

Ainda assim, representa a primeira travagem da subida dos preços desde abril, e continua a superar a barreira dos 10%, atingida pela primeira vez em junho.

Entre os setores que mais subiram destaca-se a habitação (agora nos 24,8%), e os alimentos e bebidas não alcoolicas (13,8%), o valor mais alto desde janeiro de 1994.



Dentro dos produtos alimentares, o leite, queijo e ovos foram dos que mais encareceram em agosto, em relação ao mesmo mês de 2021, bem como o pão e os cereais.