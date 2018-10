Inflação em Portugal acelera para 1,4% em Setembro

Na variação entre Setembro e Agosto deste ano, o índice de preços no consumidor (IPC) subiu 1,1%.

A taxa de inflação em Portugal aumentou duas décimas em Setembro, passando para 1,4%, anunciou o Instituto Nacional de Estatística confirmando a estimativa inicial revelada a 28 de Setembro.

O INE refere que o indicador de inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) também acelerou em Setembro (três décimas), tendo atingido 0,9%.





Na variação entre Setembro e Agosto deste ano, o índice de preços no consumidor (IPC) subiu 1,1%, o que compara com a queda de 0,3% registada no mês anterior e o aumento mensal de 0,9% em Setembro de 2017).