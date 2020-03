Inflação em Portugal desce para 0,1%. É o valor mais baixo do euro

O crescimento dos preços em Portugal voltou a abrandar em março, sobretudo devido à quebra verificada nos produtos energéticos, que refletem a descida das cotações do petróleo nos mercados internacionais.





Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelados esta terça-feira, 31 de março, a variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC), caiu de 0,4%, em fevereiro, para apenas 0,1%, em março, confirmando a inversão da tendência de subida que se verificava desde o verão do ano passado.