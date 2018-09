Inflação em Portugal é a quarta mais baixa da União Europeia

O Eurostat confirmou esta segunda-feira que o índice de preços no consumidor na Zona Euro desceu em Agosto para 2,1%, o que representa uma descida de uma décima face ao registado em Julho.

Na União Europeia a inflação também desceu uma décima (de 2,2% para 2,1%), sendo que Portugal regista a quarta taxa mais baixa entre todos os países (1,3%).

O Instituto Nacional de Estatística tinha já revelado que a taxa de inflação em Portugal tinha descido em Agosto para 1,22% (a taxa reportada pelo Eurostat é harmonizada), quando um mês antes se tinha situado nos 1,58%, sendo que a queda da inflação foi mais intensa na restauração e hotelaria.

Segundo o Eurostat, as taxas de inflação anuais mais baixas registaram-se na Dinamarca (0,8%), Irlanda e Grécia (0,9% cada). As taxas mais altas foram observadas na Roménia (4,7%), na Bulgária (3,7%), na Estónia (3,5%) e Hungria (3,4%).

O gabinete de estatística da União Europeia refere que os maiores contributos para a inflação na Zona Euro vieram da energia, um segmento onde os preços aumentaram 9,2% em Agosto (ainda assim abaixo da taxa registada em Julho – 9,5%).

Apesar de a taxa de inflação na Zona Euro estar em linha com a meta do BCE, excluindo energia e alimentação os preços cresceram apenas 1,2% em Agosto face ao mesmo mês do ano passado.