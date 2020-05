Inflação em Portugal em território ainda mais negativo com queda para -0,7%

A taxa de inflação em Portugal entrou em território ainda mais negativo em maio, com os preços no consumidor a descerem 0,7%, em maio, face ao mesmo mês do ano passado.





De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, 29 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de inflação desceu de -0,2%, em abril, para -0,7%, em maio, refletindo uma forte quebra dos preços da energia.