Inflação em Portugal volta a terreno negativo em setembro

A taxa de inflação em Portugal terá recuado para território negativo em setembro, com os preços no consumidor a descerem 0,1% face ao mesmo mês do ano passado.



António Pugliese Rita Faria afaria@negocios.pt







... A taxa de inflação em Portugal voltou para terreno negativo em setembro, depois de se ter fixado nos 0% em agosto, revelou esta quarta-feira, 30 de setembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).



A primeira leitura para o mês de setembro, aponta para uma descida homóloga de 0,1% do índice de preços no consumidor, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao registo de agosto.



Também a inflação subjacente, que exclui os preços dos produtos alimentares não transformados e energéticos, terá sido de -0,1%, valor idêntico ao registado no mês passado.



Olhando para a variação em cadeia, os preços no consumidor terão aumentado 1% em setembro, depois da descida de 0,3% observada em agosto.



O INE indica ainda que o índice que permite comparar os países do euro entre si, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), terá registado uma variação homóloga de -0,7%, um valor ainda mais negativo face aos -0,2% do mês anterior.



A inflação em Portugal volta assim para terreno negativo em setembro, depois da variação nula dos preços em agosto, que se seguiu à ligeira subida homóloga de 0,1% no mês de julho. Em maio e abril, a inflação também foi negativa, após a variação nula de março.



Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de setembro serão publicados pelo INE no próximo dia 13 de outubro.

