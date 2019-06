"A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para -2,4% (em maio, esta taxa foi nula)", explica o INE no destaque.No ano terminado em junho, a inflação (Índice de Preços no Consumidor - IPC) fixou-se nos 0,9%, abaixo dos 1% registados no ano terminado em maio.O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - terá registado uma variação homóloga de 0,7% em junho, acima dos 0,3% de maio.No Orçamento do Estado para 2019, o Governo apontou para uma variação de 1,4% para o IHCP português este ano.Os dados definitivos sobre a inflação de junho serão publicados a 10 de junho.