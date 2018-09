Inflação europeia há quatro meses na casa dos 2%

Os 2,1% registados em Setembro são, por isso, O Governo estimou no Programa de Estabilidade 2018-2021 uma variação de 1,5% para o IHCP português.

Na Europa, excluindo os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados - cujo preço é historicamente mais volátil por estarem mais expostas a choques temporários -, os preços avançaram 1,1%, abaixo dos 1,2% registados em Agosto. 1,8% registados pelo IHPC em Portugal, também revelados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), o que lhe permite fazer comparações entre Estados-membros. Os 2,1% registados em Setembro são, por isso, comparáveis com os

Foram exactamente os preços da energia e dos produtos alimentares que registaram uma variação homóloga maior, tendo as restantes componentes mantido a subida.



O mandato do Banco Central Europeu (BCE) passa por manter a inflação abaixo, mas perto de 2%. Essa meta já esteve mais longe. Apesar de a média dos últimos doze meses ainda não estar nesse nível (1,6%), os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro trazem boas notícias para Mario Draghi.Em Setembro, a inflação acelerou para os 2,1% (2% em Agosto), de acordo com a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira, dia 28 de Setembro, pelo Eurostat. Desde Junho que os preços sobem 2% ou 2,1%.Apesar disso, a média dos últimos doze meses da inflação (1,6%) continua abaixo do objectivo de Draghi (2%), o que mostra que ainda falta caminho para lá chegar.O indicador que o gabinete de estatística utiliza para aferir a inflação é o Índice