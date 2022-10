Inflação francesa bate novo recorde. PIB cresce apenas 0,2%

A economia francesa cresceu 0,2% entre julho e setembro, em linha com as expectativas de mercado, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pela agência de estatísticas do país, INSEE.



A segunda maior economia da Zona Euro tem sentido – em linha com as suas pares – o peso da inflação, a redução das exportações e a crise energética.

O Banco de França mantém a meta de ver o PIB nacional crescer 2,6% este ano.

Já a inflação voltou a subir depois de desacelerar durante dois meses consecutivos.



Em outubro, a taxa de inflação anual tocou em 7,1%, superando o recorde de 6,8% atingido em julho e acima dos 6,2% alcançados em setembro.



Os preços dos alimentos subiram 11,8%, enquanto os preços da energia aumentaram 19,2%.