Inflação homóloga em França desacelera para 5,6% em setembro

Inflação em França cai em setembro para 5,6%

A inflação homóloga em França foi de 5,6% em setembro, menos três décimas do que em agosto, devido a um aumento menos pronunciado dos preços da energia e dos serviços, anunciou esta sexta-feira o instituto nacional de estatística francês (INSEE).O aumento dos preços da energia foi de 17,9% em setembro face ao mesmo mês de 2021, contra 22,7% em agosto, disse o INSEE num comunicado.Os preços dos serviços em termos homólogos caíram de 3,9% em agosto para 3,2% no mês seguinte.Os produtos manufaturados cresceram a uma taxa semelhante em termos anuais (3,5% em agosto, contra 3,6% em setembro), enquanto se registou uma aceleração no caso dos alimentos (de 7,9% em agosto para 9,9% em setembro).Em cadeia, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) caiu 0,6% em setembro, enquanto em agosto tinha subido 0,5%.Esta mudança de tendência está relacionada com a contração nos serviços (-1,5% em setembro, contra +0,3% em agosto), principalmente devido a uma correção em baixa no turismo.Além disso, os preços da energia caíram pelo terceiro mês consecutivo: -2,6% em setembro, contra -3,9% em agosto e -1,3% em julho.