Inflação homóloga em França sobe para 4,5% em março

A inflação homóloga em França subiu para 4,5% em março, nove décimos acima da inflação de fevereiro, principalmente devido ao aumento dos preços da energia, segundo resultados definitivos do Instituto Nacional de Estatística (INSEE) hoje divulgados.O aumento da energia passou de 21,1% em fevereiro para 29,2% em março, especialmente por causa dos derivados de petróleo, cujo aumento passou de 26,9% para 43,5%, revelou o INSEE em comunicado.Os preços da eletricidade, que em fevereiro tinham aumentado 4,9% nos últimos 12 meses, subiram 6% em março, enquanto a subida no gás desacelerou de 47,1% para 41,3% no mesmo período.Além de energia, o setor alimentar (a subida acentuou de 2,1% para 2,9%) e os serviços (de 2,2% para 2,3%) também registaram em março maiores subidas, contribuindo para a subida da inflação.No entanto, o aumento de preço dos produtos manufaturados registou uma ligeira descida, de 2,2% para 2,1%, no mesmo período.