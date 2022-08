Inflação mais “crítica” ainda sobe e contraria recuo geral

Apesar de a inflação total dar sinais de abrandamento pela primeira vez em 12 meses, a taxa de inflação subjacente, que exclui a energia e os produtos alimentares não transformados, manteve uma tendência de aceleração de preços em agosto. Excluindo esses produtos considerados mais voláteis, a inflação registou uma subida homóloga de 6,5% em agosto, mais 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior.





Este indicador é particularmente importante para se perceber até que ponto a subida de preços está generalizada na economia. Aliás, é para este indicador – mas da Zona Euro – que o Banco Central Europeu olha para ajustar a política monetária.





Quer isso dizer que, apesar de a tendência geral ser de queda nos preços praticados, a inflação “entranhou-se” em setores como os transportes e habitação, e está a ameaçar outros vistos como mais resistentes à evolução geral dos preços (como a saúde e educação), tendo há muito deixado de ser apenas um problema exclusivo da energia e alimentação para ser de natureza mais generalizada e persistente.





Enquanto isso, os preços dos produtos energéticos desaceleraram fortemente em agosto, o que pode estar relacionado com a baixa do preço do barril de petróleo. A taxa de variação homóloga do índice referente aos produtos energéticos situou-se em 24%, menos 7,2 pontos percentuais do que no mês precedente. Já o índice de preços referente aos produtos alimentares não transformados aumentou 15,4% em agosto, mais 2,2 pontos percentuais do que em julho.





O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite a comparação com outros Estados-membros da União Europeia, terá registado uma variação homóloga de 9,4%, um valor idêntico ao do mês anterior e acima da média da Zona Euro (9,1%). A Estónia registou a taxa de inflação mais elevada do euro (25,2%), seguida pela Lituânia (21,1%) e a Letónia (20,8%).





Rendas a caminho da maior subida em 29 anos

Os dados divulgados esta quarta-feira pelo INE permitem já antecipar o valor do aumento das rendas no próximo ano e que poderá ir até ao 5,43%. Foi este o valor apurado em agosto da inflação a 12 meses, excluindo a habitação.





A confirmar-se, será o maior aumento em 29 anos, desde 1994. Mas a atualização a este valor não é obrigatória, apesar de os proprietários recusarem qualquer norma-travão como pedem as associações de inquilinos. n