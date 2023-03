Inflação na Alemanha acelera para 9,3% em fevereiro

A inflação na Alemanha, medida pela variação homóloga do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), acelerou para 9,3% em fevereiro, contrariando as expectativas dos analistas que apontavam para uma inflação de 9% (em janeiro ficou nos 9,2%).Em comparação com o mês anterior, os preços - também medidos pelo IHPC, que é usado nas comparações europeias e pelas instituições internacionais - cresceram 1%. Os analistas esperavam uma subida de 0,7%.

Os dados relativos à Alemanha são revelados um dia depois de terem sido conhecidos os números da inflação noutros países europeus.