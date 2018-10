Inflação na Turquia sobe para 24,5%. Governo prepara medidas para travar aumento

O crescimento dos preços está a acelerar na Turquia e a motivar novos apelos para uma acção mais determinada por parte do banco central para travar a subida da inflação.





De acordo com os dados revelados esta quarta-feira, 3 de Outubro, a taxa de inflação na Turquia subiu para 24,5% em Setembro, o nível mais elevado desde Junho de 2003, e muito acima das estimativas que apontavam para 21,1%.