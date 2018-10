Inflação na Zona Euro acelera para 2,1% em Setembro

O crescimento dos preços na Zona Euro acelerou em Setembro. A taxa de inflação na região da moeda única subiu de 2%, em Agosto, para 2,1%, no mês passado, segundo revelou o Eurostat esta quarta-feira, 17 de Outubro, confirmando os dados avançados na primeira estimativa.





Na União Europeia, a taxa de inflação manteve-se em 2,2%, o mesmo valor observado em Agosto.