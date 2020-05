Inflação na Zona Euro ainda mais contida em maio

A inflação dos países da Zona Euro aproximou-se de zero, em maio, reforçando a descida que já se vem registando desde fevereiro.

A inflação no mês de maio, de acordo com a estimativa rápida lançada pelo gabinete de estatística europeu esta sexta-feira, 29 de maio, fixou-se em 0,1%, abaixo da marca de abril.

No mês passado, a inflação situou-se nos 0,3%, depois de em março ter ficado pelos 0,7%. O terceiro mês do ano foi o primeiro, pelo menos desde dezembro, em que a inflação esteve abaixo da fasquia de 1%.



O Eurostat aponta que maio é um mês "ainda marcado pelas medidas de contenção" da pandemia de covid-19, que, obrigando ao isolamento dos cidadãos em suas casas, travou bruscamente o consumo no Velho Continente.