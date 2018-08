Inflação na Zona Euro baixa para 2% em Agosto

Segundo o Eurostat, a energia continua a determinar o actual nível da inflação, embora o crescimento dos preços deste segmento tenha abrandado em Agosto para 9,2%, contra 9,5% em Julho. Quanto aos preços da alimentação, álcool e tabaco aumentaram 2,5% em Agosto, em linha com a subida homóloga registada em Julho.





Excluindo energia, a inflação situou-se em 1,3% em Agosto, o que também representa uma descida de uma décima face a Julho (1,4%). Já retirando também o contributo dos alimentos, a inflação foi de 1% (contra 1,1% em Julho).

Euro area #inflation down to 2.0% in August 2018: flash estimate from #Eurostat https://t.co/uMXa35osAV pic.twitter.com/0AP0YAq8p8