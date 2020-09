Inflação na Zona Euro cai para patamar negativo pela primeira vez desde 2016

A inflação na Zona Euro desceu para um patamar negativo pela primeira vez desde 2016, colocando desafios adicionais ao Banco Central Europeu (BCE), no seu mandato de estabilidade de preços, numa altura em que tem em marcha medidas adicionais para conter os efeitos da covid-19.

Segundo os dados revelados esta terça-feira, 1 de setembro, pelo Eurostat, a taxa de inflação na Zona Euro terá descido de 0,4% em julho, para -0,2% em agosto, "um mês em que as medidas de contenção da covid-19 continuaram a ser levantadas", refere o gabinete estatístico da UE.

A confirmarem-se os números desta primeira estimativa para o mês de agosto, a taxa de inflação nos países da moeda única caiu para valores negativos pela primeira vez desde maio de 2016 (-0,1%), atingindo o valor mais baixo desde abril desse ano (-0,3%).

Olhando para as principais componentes da inflação na área do euro, a energia terá tido o impacto mais negativo na evolução dos preços, com uma quebra homóloga de 7,8%, seguida pelos bens industriais não energéticos, que passaram de uma subida de 1,6% em julho para uma variação de -0,1% em agosto.

No caso dos alimentos, álcool e tabaco, os preços terão crescido 1,7% face a agosto de 2019, enquanto nos serviços o crescimento terá sido de 0,7%.

Com taxas de inflação mais negativas destacam-se Chipre (-2,9%) e Grécia (-2,1%), enquanto no espetro oposto estão a Eslováquia (1,5%) e a Lituânia (1,2%).

No caso de Portugal, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), usado na comparação entre os países europeus, aponta para uma descida de preços de 0,2% em agosto face ao mesmo mês do ano passado. Já o IPC registou uma variação nula.