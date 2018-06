Miguel Baltazar/Negócios

A taxa de inflação na Zona Euro aumentou de 1,9%, em Maio, para 2%, em Junho. A estimativa rápida foi publicada esta sexta-feira, dia 29 de Junho, pelo Eurostat. De acordo com a série do gabinete de estatísticas europeu, a inflação está em máximos de Fevereiro do ano passado.Em Portugal a taxa de inflação, segundo os dados também revelados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), situou-se abaixo da média europeia nos 1,6%. A subida dos preços nos países da moeda única aproximou-se, assim, da meta do Banco Central Europeu (BCE) que é de uma taxa de inflação próxima, mas abaixo de 2%.Contudo, olhando para a taxa de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não processados e energéticos - ambos bens tradicionalmente mais voláteis -, o que se vê é uma desaceleração. A inflação subjacente tinha sido de 1,3% em Maio e desceu para 1,2% em Junho.Porquê? Tanto os preços dos produtos energéticos (+8%) como os produtos alimentares não processados (+3%) cresceram a um ritmo mais elevado em Junho do que em Maio.Por outro lado, a principal queda notou-se nos serviços cujos preços cresceram 1,3% em Junho depois da subida de 1,6% em Maio.