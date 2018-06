Inflação na Zona Euro em máximos de mais de um ano

O índice de preços no consumidor aumentou 1,9% em Maio, face ao período homólogo, o nível mais elevado desde Abril do ano passado.

A taxa de inflação na Zona Euro subiu de 1,3%, em Abril, para 1,9%, em Maio, o nível mais elevado desde Abril do ano passado, revelou o Eurostat esta sexta-feira, 15 de Junho, confirmando os números da primeira leitura avançada no final do mês passado.





O crescimento dos preços na região da moeda única aproximou-se, assim, da meta do Banco Central Europeu (BCE) que é de uma taxa de inflação próxima, mas abaixo de 2%.