Inflação na Zona Euro mantém-se em mínimo de 2016 e pressiona BCE

A inflação subjacente - que exclui os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados uma vez que estes são historicamente mais voláteis - também se manteve nos 1,1% em agosto, a mesma taxa registada em julho.





Euro area #inflation stable at 1.0% in August: food +2.1%, services +1.3%, other goods +0.4%, energy -0.6% - flash estimate https://t.co/B9tlBrvDNV pic.twitter.com/sOm5lEccOW — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 30, 2019

Em relação aos principais componentes da inflação da Zona Euro, as categorias de alimentos, álcool e tabaco deverão registar a maior taxa de inflação (2,1% em agosto face a 1,9% em julho), seguidas pelos serviços (1,3%) e pelos bens industriais não-energéticos (0,4%). Contudo, os preços da energia registaram uma queda de 0,6%.Em Portugal, a taxa de inflação voltou a ser negativa em agosto (-0,1%), ou seja, houve deflação. Este é o segundo mês consecutivo em que os preços diminuem O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, o indicador utilizado pelo Eurostat para comparar a evolução dos preços nos vários Estados-membros, fixou-se nos -0,1%, o que compara com -0,7% em julho.Face a estes dados, o Banco Central Europeu (BCE) deverá ser obrigado a atuar para que a inflação se aproxime mais da sua meta de uma taxa em torno de 2%.Há grande expectativa em relação ao encontro de 12 de setembro dado que na última reunião de política monetária o banco central decidiu iniciar o estudo de várias medidas, incluindo como mitigar o impacto do corte de juros na rentabilidade dos bancos e como será possível retomar as compras de dívida pública que foram interrompidas em dezembro de 2018.