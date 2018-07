Reuters



O Banco Central Europeu tem como objectivo uma taxa de inflação próxima, mas abaixo, de 2%. O BCE anunciou no passado mês de Junho que iria começar a reduzir os estímulos à economia a partir do mês de Setembro, dando-os por concluídos até Dezembro. Também os juros baixos devem subir no próximo ano, mas apenas após o Verão. taxa de inflação de 1,6% em Julho , de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelada também esta terça-feira.

A inflação na Zona Euro atingiu os 2,1% em Julho, revela o gabinete de estatística europeu, o Eurostat, que divulgou esta terça-feira, 31 de Julho, a primeira estimativa para os dados do presente mês.Os economistas previam que este indicador ficasse pelos 2%, o objectivo traçado pelo Banco Central Europeu. No mês de Junho tinha sido este o número final da inflação.A impulsionar o crescimento dos preços está o sector da energia, onde a subida homóloga dos preços chegou aos 9,4% - acima dos 8% registados em Junho.Fonte: EurostatA seguir à energia, seguem-se os bens alimentares, álcool e tabaco, com uma taxa de variação de 2,5%, ainda assim abaixo dos 2,7% do mês anterior. Em terceiro lugar surgem os serviços, onde os preços aumentaram 1,4%, uma aceleração relativamente a Junho.Portugal fica desta forma atrás da média dos países da Zona Euro, ao registar uma