Inflação: Portugal fecha o ano com queda de preços de 0,2%

À semelhança do que aconteceu nos meses anteriores, dezembro ficou marcado por uma descida dos preços no consumidor em Portugal, uma tendência que acompanhou a evolução da pandemia da covid-19.





Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelados esta segunda-feira, 4 de janeiro, o índice de preços no consumidor desceu 0,2%, em termos homólogos, a mesma variação registada em novembro.





Já a inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis dos produtos alimentares não transformados e energéticos terá sido de -0,1%, depois da variação de -0,2% observada no mês anterior.





Os dados da primeira estimativa do INE para o mês de dezembro mostram que a evolução dos preços da energia terá sido mais uma vez determinante para a evolução do índice geral, uma vez que o índice relativo aos produtos energéticos terá sido -4,9%, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 2,6%.





Em comparação com novembro, os preços no consumidor terão descido 0,1%, enquanto Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), usado pelo Eurostat para comparar os países entre si, terá registado uma queda de 0,3%, depois da descida de 0,4% em novembro.





A taxa de inflação em Portugal ficou assim em terreno negativo pelo quarto mês consecutivo, numa série iniciada em setembro. Em agosto, a variação dos preços foi nula, seguindo-se à ligeira subida homóloga de 0,1% no mês de julho. Em maio e abril, a inflação também foi negativa, após a variação nula de março.





Os dados finais do IPC de dezembro serão publicados pelo INE no próximo dia 13 de janeiro.