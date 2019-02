Os preços no consumidor subiram 0,9% em fevereiro deste ano, anunciou esta quinta-feira , 28 de fevereiro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) na estimativa rápida. Após quatro meses de travagem , inflação acelerou face a janeiro (0,5%). Está em máximos de outubro do ano passado.Excluindo os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados - cujo preço é historicamente mais volátil pela maior exposição a choques temporários -, a inflação subjacente fixou-se nos 1% em janeiro, mais do que os 0,8% registados em janeiro. As variações são em termos homólogos.Os combustíveis recuperaram, mas continuam com uma variação negativa. "A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá aumentado de -2,3% em janeiro para -0,8% em fevereiro", assinala o INE.No ano terminado em janeiro, a inflação (Índice de Preços no Consumidor - IPC) fixou-se nos 1%, mais 0,1 pontos percentuais do que em janeiro.O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - registou uma variação homóloga de 0,9% em fevereiro, acima dos 0,6% em janeiro. O Governo previu no Orçamento do Estado para 2019 uma variação de 1,4% para o IHCP português este ano.Os dados definitivos da inflação do mês de fevereiro serão publicados no dia 12 de março.